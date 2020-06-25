Азербайджанцы, которых слушает вся Россия: поют о любви и зарабатывают миллионы в YouTube

Два трека азербайджанских исполнителей вошли в список самых популярных песен России по версии Apple Music Top 100. Причем наши артисты находятся в первой десятке этого популярного рейтинга: дуэт HammAli & Navai с композицией «А если это любовь?» расположился на 4 месте, а Jony с песней «Ты беспощадна» на 8-ой строчке.

Азербайджанские артисты сегодня бьют все возможные рекорды на российской сцене.

Только за два дня аудио новинка от HammAli & Navai «А если это любовь?» собрала более миллиона прослушиваний в Youtube, в то время как клип Jony «Ты беспощадна» за месяц после премьеры собрал 12 миллионов просмотров.

Как сообщает «Зеркало», HammAli & Navai и Jony являются артистами лейбла Zhara Music, основанного Эмином Агаларовым (EMIN) и Бахтияром Алиевым (Bahh Tee).

Под псевдонимом Jony творит 24-летний Джахид Гусейнли. В большинстве своих песен, по его словам, он описывает все те чувства, которые испытал на самом деле. К примеру, новый хит артиста «Ты беспощадна» был написан после его расставания с любимой девушкой. В настоящее время Jony работает над новым альбомом, а впервые в Баку он выступил на международном музыкальном фестивале «ЖАРА» в 2019 году. Недавно певец стал музыкальным гостем одного из самых рейтинговых российских шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале, где исполнил свою новую драматичную рэп-балладу. Представляя азербайджанского исполнителя, ведущий шоу — Иван Ургант отметил, что певец является одним из самых популярных артистов России в стриминг-сервисах, его песни попадают в топы всех чартов, и подчеркнул, что осенью артист отправляется в большой концертный тур.

В 2019 году Джахад Гусейнли был назван «Прорывом года» по версии ВКонтакте, а его сингл «Аллея» получил пятикратный платиновый статус.

27 июня Jony, HammAli & Navai наравне с другими звездами — Баста, Zivert, Тимати поздравят российских выпускников посредством онлайн трансляции в сообществе «Официальные страницы» в соцсети ВКонтакте и на телеканале Муз-ТВ. Эфир начнется в 19:00 по бакинскому времени.

HammAli & Navai – Александр Алиев и Наваи Бакиров представили свой новый трек «А если это любовь» 23 июня. Песня в одночасье полюбилась поклонникам и буквально за пару часов после выхода попала в популярные чарты.

В песне азербайджанские артисты поднимают важную проблему — обесценивание слов и поступков в отношениях. Все сводится лишь к мужским подаркам и женскому ответу «Я люблю тебя», за которым подчас нет никаких чувств. Артисты надеются, что благодаря этой песне каждый сможет задуматься о самом главном — «А если это любовь?..».