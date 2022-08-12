Проживающие в Великобритании наши соотечественники обратились к членам парламента Великобритании, в МИД этой страны и в Европарламент по поводу нападения радикальной религиозной группировки на посольство Азербайджана в Лондоне.

Об этом сообщили АПА в Государственном комитете по работе с диаспорой.

В обращении, адресованном от имени председателя Азербайджанской общины Британии Фариды Панаховой министру иностранных дел Лиз Трасс, министру внутренних дел Прити Пател, членам парламента Великобритании Грехему Стюарту, Доминику Раабу, Бобу Блекмену, Лорду Джонатану Дугласу Эвансу и Европарламенту подчеркнуто, что наша страна является мировым, мультикультуральным и толерантным государством, далеким от всякого религиозного экстремизма, а этот акт вандализма является грубым нарушением норм международного права, Венской Конвенции.

Отмечено, что это событие было подготовлено и осуществлено также для того, чтобы нанести ущерб двусторонним отношениям между Британией и Азербайджаном, сорвать важные процессы, протекающие в рамках сотрудничества с Евросоюзом.

В заключительной части документа содержится требование к соответствующим органам Британии принять необходимые меры для привлечения к ответственности тех, кто совершил это преступление против посольства нашей страны в Лондоне, признать «Союз служителей Махди» террористической организацией и ликвидировать эту организацию, а также незамедлительно депортировать из страны членов этой организации.

Напомним, сразу после нападения от имени Координационного совета проживающих в Соединенном Королевстве азербайджанцев также было направлено соответствующее письмо министру внутренних дел Великобритании Прити Пател.