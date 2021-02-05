Азербайджанским военным будут вручены сертификаты по управлению беспилотниками

Сегодня военнослужащим Азербайджанской армии, окончившим обучение управлением пилотируемыми летательными аппаратами ударного типа, будут вручены сертификаты.
Как передает Report, об этом на своем Telegram-канале сообщил создатель турецкого беспилотного летательного аппарата Bayraktar TB2, технический директор компании Bayraktar Savama Сельчук Байрактар.
«Мы направляемся в учебный центр ударных БПЛА, чтобы вручить сертификаты военнослужащим Вооруженных сил Азербайджана, завершившим обучение по управлению ударными БПЛА», — подчеркнул он.
Сельчук Байрактар приходится зятем президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.