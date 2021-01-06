Азербайджанский историк помещен в реанимацию, принято обращение к Президенту

Ведущий научный сотрудник Института истории Национальной академии наук Азербайджана, доктор философии по истории Дилавер Азимли заразился коронавирусом и помещен в модульный госпиталь МЧС. Об этом сообщила супруга ученого Арзу Азимли.

«Некоторое время назад он заболел, сдал анализ и у него выявили COVID-19. Нам посоветовали поместить его в один из модульных госпиталей под наблюдение врачей. Мы поместили его в модульную больницу МЧС. При госпитализации нам сказали, что у него нормальный уровень кислорода в крови. Но в больнице его состояние стало ухудшаться», — рассказала она.

Ночью 3 января А.Азимли позвонили и сказали, что состояние ее мужа тяжелое. «Сказали, что ему дают кислород и он не может поговорить со мной по телефону. То есть, о его состоянии я должна поинтересоваться у лечащего врача. В тот же день днем мы узнали, что Дилавера перевели в реанимацию. Несмотря на некоторое улучшение, вскоре его состояния вновь ухудшилось. Со вчерашнего дня его появились осложнения и его подключили к аппарату искусственного дыхания.

Не могу понять, почему его состояние вдруг ухудшилось, тогда как он находится в больнице под присмотром врачей? Если ему оказали своевременную и необходимую медицинскую помощь, почему же его состояние ухудшилось? К тому же, он не страдает диабетом и другими тяжелыми заболеваниями. Все это дает основания для опасения за его здоровье. Я волнуюсь из-за того, что он не находится под постоянным наблюдением», — сказала она.

Редакция # связалась с соответствующими ответственными лицами и структурами для выяснения ситуации.

В МЧС отметили, что пациента не могут оставить без присмотра: «В том госпитале очень хорошая ситуация. Все пациенты находятся в центре внимания, и они проходят обследование и лечение. Поэтому нет никаких поводов для беспокойства».

Глава парламентского комитета по культуре Ганира Пашаева отметила, что связалась с супругой Д.Азимли: «Я в курсе состояния Азимли и связалась с его женой. Я попросила, чтобы этим вопросом серьезно занялись».

Глава парламентского комитета по правам человека Захид Орудж отметил, что держит в центре внимания состояние здоровья ученого. «Дилавер Азимли известная личность. Я поручил главном врачу больницы оказать ему особое внимание. Не беспокойтесь».

Тем временем группа лиц в связи с состоянием Д.Азимли обратилась к главе государства.

В тексте обращения отмечается:

Уважаемый господин Президент!

В условиях пандемии наш народ испытывает очень серьезные проблемы со здоровьем и самочувствием. Мы знаем, что эта болезнь распространилась по всему миру, в том числе в Азербайджане, и, к сожалению, многие наши люди умирают от этой тяжелой болезни.

Уважаемый господин Президент!

С COVID-19 также борется Дилавер Азимли, активист Народного движения за независимость Азербайджанской Республики, исследователь национального духа и национальной истории Азербайджана, всегда находящийся в авангарде развития нашей науки, ветеран Первой Карабахской войны, педагог, доктор философии по истории. В настоящее время он проходит лечение в модульной больнице МЧС. С большим сожалением отмечаем, что Дилавер Азимли, состояние которого резко ухудшилось, с 04.01.2021 г. подключен к аппарату искусственного дыхания.

Уважаемый господин Президент!

Сегодня жизнь нашего интеллектуала Дилавера Азимли, истинного патриота Азербайджана, любящего свою страну, свой народ, любимого учителя тысяч учеников и всегда жившего азербайджанской идеологией, находится в большой опасности. Мы просим Вас дать соответствующим государственным органам поручение внимательно отнестись к здоровью азербайджанского историка Дилавера Азимли и лечению его от COVID-19.

С уважением,

Председатель партии «Умид» Игбал Агазаде,

Депутат, председатель партии Национальной солидарности Сабир Рустамханлы

Председатель Народной партии Панах Гусейн

Председатель Демократической партии Азербайджана Сардар Джалалоглу

Председатель партии Великого созидания, депутат Фазиль Мустафа

Председатель Обществ единого Азербайджана Захир Алисой

Председатель Центрального совета Обществ единого Азербайджана Паша Гасанли

Председатель Националистическо-демократической партии Галандар Мухтарлы

Журналист Заур Гарибоглу

Президент исследовательского фонда «Конституция» Алимамед Нуриев

Председатель партии «Аг» Турал Аббаслы

Журналист Аваз Зейналлы

Журналист, профессор университета Арчийез Гафар Чахмаглы

Председатель Платформы демократических перемен Али Мустафа

Председатель партии «Айдынлар» Гуламгусейн Алибейли

Заместитель председателя партии «Айдынлар» Горхмаз Ибрагимли

Политолог, журналист Азер Рашидоглу