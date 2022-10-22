Азербайджанский спортсмен по вольной борьбе Хаджимурад Гаджиев продолжает успешно выступать на Чемпионате мира U-23 в испанском Понтеведра.

Как сообщает сайт Apasport.az, после соперников из Колумбии и Шри-Ланки наш спортсмен (весовая категория 74 кг) в четвертьфинале одержал победу над представителем Армении.

Хаджимурад Гаджиев победил Грайра Алиханяна со счетом 4:2, чем обеспечил себе выход в полуфинал.

На пути к финалу его соперником будет молдаванин Василе Диакон.

Отметим, из спортсменов по греко-римской борьбе Нихад Гулузаде (55 кг), и Нихат Мамедли (60 кг) завоевали «серебро», Гурбан Гурбанов (72 кг) – бронзовую медаль. Среди женщин одна серебряная медаль у Нигяр Мирзазаде (65 кг).