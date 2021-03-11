Азербайджанские спортсмены бьют в набат — TƏBİB сохраняет олимпийское молчание

Азербайджанские спортсмены бьют тревогу. Если сегодня не восстановить работу спортивных залов, то завтра государство столкнется с массой серьезных проблем, таких как рост безработицы, суицидов среди молодежи и инвалидов второй Карабахской войны и потеря имиджа спортивной страны.

В частности, член сборной команды по пауэрлифтингу, заслуженный мастер спорта Рамиль Ахмедов в интервью # заявил, что длительный простой спортивных залов и фитнес-индустрии страны, в то время как открыты рестораны, не упирается ни в какую логику. Тем более, что поддержание здорового образа жизни делает борьбу с коронавирусом более эффективным.

«С того времени, как в Азербайджане объявили карантинный режим, закрылись фитнес-индустрия, тренажерные залы, бассейны. Никто в Объединении управления территориальными медицинскими отделениями (TƏBİB) не подумал о том, что закрытием тренажерных залов они не только лишают людей возможности заниматься спортом и восстанавливать свое здоровье, но и оставляют тренеров и обслуживающий персонал без работы. У тренеров нет других источников дохода и, чтобы прокормить семью, они вынуждены занять себя частным извозом либо подрабатывать курьером, охранником. Даже начальник Управления спорта в Министерстве молодежи и спорта Фарид Мансуров подчеркнул, что признание спортсмена на мировой арене — результат многолетних усердных тренировок. А затяжной карантинный режим свел на нет все наши труды. Мы обсуждали этот вопрос со специалистами очень долго, давали рекомендации TƏBİB, чтобы открыли спортзалы, но в ответ никакой реакции»,- сказал мастер спорта.

Он отметил, что в странах, с которыми соседствует Азербайджан, и где наблюдался высокий уровень заражения COVID-19, работают не только тренажерные залы, но и spa-центры, аквапарки. Спортсмены участвуют в соревнованиях. Но это не единственный довод в пользу открытия спортивных залов. После победоносной войны в Карабахе, когда страна столкнулась с проблемой восстановления физического и психического здоровья ее участников, как никогда остро встал вопрос открытия спортивных центров и залов.

Рамиль Ахмедов считает, что инвалиды войны вновь поверят в свои возможности и востребованность, если начнут заниматься спортом, ведь они смогут проявить себя в этой сфере, и для государства данная забота о героях, которые сражались за Родину, зачтется в огромный плюс.

«Наша гордость – дзюдоист-паралимпиец, выступающий в весовой категории до 100 и более килограммов, Ильхам Закиев во время первой Карабахской войны был ранен в голову, вследствие чего потерял зрение. Он неоднократно завоевывал титул чемпиона, стал достойным спортсменом мирового масштаба. Нам необходимо вернуть ветеранов войны к полноценной жизни, для этого недостаточно выдачи им материального пособия, нужно восстановить работу спортзалов. Как только человек переступает порог спортивного зала, вся негативная энергия, накопленная за день, улетучивается. Открытие залов решит не только вопрос возвращения ветеранов войны, к полноценной жизни, но и поможет оградить молодежь от вредных и пагубных привычек. Учитывая, что в последнее время в стране наблюдается рост суицида среди подростков, данную проблему необходимо решать в кратчайшие сроки. Иначе мы сильно пожалеем и не раз», — заявил он.

Отечественные спортсмены неоднократно поднимали вопрос перед TƏBİB, но не могут достучаться до него. Они убеждены, что решение о закрытии залов лишено всякой логики.

«Открыты караоке-клубы и рестораны. Посмотрите, что творилось в этих заведениях 8 марта. О каком социальном дистанцировании может идти речь? Где логика? Автобусы переполнены пассажирами, а метро не работает. Во всем мире Азербайджан знают, как спортивную страну. Еще общенациональный лидер Гейдар Алиев говорил, что спорт должен приобрести в Азербайджане широкомасштабный характер. Какие доводы еще привести, чтобы убедить TƏBİB открыть спортзалы?», — задается вопросом Рамиль Ахмедов.

В свою очередь дзюдоист-паралимпиец Ильхам Закиев заявил в беседе с #, что в настоящее время ветераны Карабахской войны в первую очередь нуждаются в материальной и медицинской помощи, в том числе психологической.

«После того, как наши ветераны-инвалиды пройдут реабилитацию, мы ждем их в Национальном паралимпийском комитете. Они — наша гордость. Флаг Азербайджана развевается в Карабахе благодаря им и, мы не сомневаемся, что они возвысят страну и на спортивной арене»,- заключил Ильхам Закиев.

Специально для # Рамелла Ибрагимхалилова