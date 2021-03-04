Азербайджанские спецназовцы прибыли в Турция

Военнослужащие Вооруженных сил Азербайджана и Турции пройдут совместные курсы обучения.

Об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции на свое странице в Twitter.

«Мы продолжаем совместную и равную деятельность с братским Азербайджаном, основываясь принципом «одна нация, два государства». В аэропорту мы встретили наших братьев, военнослужащих героической Азербайджанской Армии, прибывших в Спарту для совместных курсов обучения коммандос, которые продлятся 6 недель», — сообщили в министерстве.