Два генерала армии США прибыли в Армению в рамках проведения армяно-американских учений EAGLE PARTNER 2023 («Партнер Орел-2023»).

Как передает Sputnik-Армения, об этом сообщает пресс-служба посольства США в стране.

Отмечается, что командующий 10-й горной дивизией генерал-майор Грегори Андерсон и заместитель по оперативной линии начальника штаба сухопутных войск в Европе и Африке бригадный генерал Патрик Элис вместе с послом США в Армении Кристиной Квин в пятницу наблюдали за ходом учений.

Cовместные военные учения Армении и США продлятся до 20 сентября.

В учениях примут участие 175 армянских и 85 американских военных из 101-й воздушно-десантной дивизии армии США и национальной гвардии штата Канзас, с которой у Армении действует партнерская программа с 2003 года.