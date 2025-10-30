Азербайджанские паралимпийцы завоевали еще две золотые медали на международном турнире по бочча среди тюркоязычных государств, проходившем в Актау (Казахстан).
Как сообщает İdman.Biz, тандем Заура Вейсалова и Гюнель Рзазаде в категории BC4, а также трио Наримана Пиргулиева, Орхана Керимова и Соны Агаевой в смешанных категориях BC1 и BC2 завоевали «зоото», одержав победу над соперниками из Казахстана и Узбекистана.
Отметим, что ранее Нариман Пиргулиев (BC1), Орхан Керимов (BC2), Заур Вейсалов (BC4), Сона Агаева (BC2) и Гюнель Рзазаде (BC4) завоевали золотые медали, Бахруз Мирзаев (BC4) взял «серебро».
Таким образом, наши паралимпийцы завершили турнир на первом месте в командном зачете.