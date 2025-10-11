В Актау стартовал Открытый турнир Азии по дзюдо.

Как сообщает İdman.Biz, в первый день соревнований шесть наших дзюдоистов вошли в число призеров.

Тофиг Мамедов (66 кг) и Гюльтадж Мамедалиева (52 кг) одержали победы над всеми соперниками и стали победителями международного турнира.

Гусейн Аллахъяров (60 кг) и Ульвия Байрамова (57 кг) завоевали серебряные медали. Эльшан Асадов (66 кг) и Ибрагим Алиев (73 кг) добавили в копилку нашей сборной бронзовые награды.

Отметим, что в состав нашей сборной вошли 25 дзюдоистов.