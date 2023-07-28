Кишинев принял решение значительно сократить количество российских дипломатов, аккредитованных в Республике Молдова. Молдова высылает 45 сотрудников посольства России.

По словам министра иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску, это было сделано для того, чтобы «создать ситуацию, когда меньше людей действуют для дестабилизации ситуации в стране».

Он также отметил, что на протяжении многих лет, даже десятилетий, Молдова была объектом нескольких видов деятельности со стороны России и довольно враждебной политики, в том числе через посольство РФ в Кишиневе.

Как передает молдовское информационное агентство IPN, реакция Кишинева последовала после публикации журналистских расследований, согласно которым, количество антенн и передающих устройств на крыше посольства России в Кишиневе с каждым годом растет. Кроме того, растет и количество постоянно появляющихся там загадочных людей.

Движение на крыше посольства активизируется особенно перед президентскими, парламентскими выборами или перед визитами иностранных делегаций. Так происходило и накануне саммита Европейского политического сообщества, состоявшегося 1 июня и после нападения хакеров на правительственные сети, когда тысячи секретных документов попали в руки злоумышленников.

Журналисты опознали людей на крыше здания посольства РФ, которые оказались сотрудниками ГРУ и СВР, тесно связанными с хакерскими группами, которые взломали электронные письма Ангелы Меркель, Эмманюэля Макрона и Хиллари Клинтон.

Говоря о сокращении аккредитации российских дипломатов, Попеску также упомянул эти журналистские расследования.

После журналистского расследования посол России в Молдове Олег Васнецов был вызван в МИД Молдовы.

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова назвала решение Кишинева еще одним шагом к разрушению двусторонних отношений и заявила, что оно «не останется без ответа».

Пресс-секретарь правительства Молдовы Даниил Вода заявил, что количество российских дипломатов будет сокращено до 10, а количество технического персонала — до 15. По данным СМИ, Молдову должны будут покинуть 22 дипломата и 23 сотрудника технической службы.

Итак, что всё это значит? Не слишком ли поздно власти Молдовы, страны, четко провозгласившей курс на интеграцию в Евросоюз, начинают избавляться от назойливого внимания Москвы прямо в собственной столице?

На эти вопросы # согласился ответить доктор истории, директор Института эффективной политики (Кишинев) Виталий Андриевский:

— В Молдове давно были обеспокоены активностью российских спецслужб. Но не было политической воли, чтобы остановить эту активность. Речь идет не только о технической разведке, но и о работе с политическими партиями Молдовы, в ее различных регионах. Депутат Верховного Совета Приднестровья Андрей Сафонов выдал на этот счет очень откровенную информацию. В интервью российскому агентству Sputnik в Молдове, говоря о сокращении штата посольства РФ, он заявил: «Очевидно, что практическая задача этого решения – парализовать работу российского посольства в Молдове. Чтобы оно не могло ни паспорта раздавать, ни работать с пророссийскими политиками самой Молдовы, ни даже физически посещать Приднестровье и Гагаузию».

Спрашивается, чем должно заниматься посольство РФ в Молдове? Налаживанием политических, экономических, гуманитарных связей между Россией и Молдовой? Нет. Оно должно раздавать российские паспорта, работать с пророссийскими политиками и посещать Гагаузию и Приднестровье. Зачем всё это? Ответ один: для дестабилизации ситуации в Молдове.

Молдове это надоело. Шпионский скандал — это сигнал Кишинева Москве, что власть больше не потерпит вмешательства России во внутренние дела Молдовы. Власть не будет закрывать глаза на финансирование и информационную поддержку пророссийских политических проектов в Молдове. Власть не будет молчать в ответ на упорное нежелание России выводить ОГРВ (Оперативная группа российских войск в Приднестровском регионе) с территории Молдовы. Власть не потерпит нравоучения со стороны МИД РФ по вопросу СНГ и другим проблемам. Власть не потерпит активность спецслужб России на территории Молдовы. Шпионский скандал – это открытый месседж Кремлю. Он звучит так: Молдова свой выбор сделала. И в этом выборе нет места России.