Азербайджанские и турецкие военные саперы занимаются разминированием агдамского района

Группа по очистке мин Вооруженных сил Турции в нашей стране совместно с подразделениями Инженерных Войск Азербайджана выполняет задачи инженерного обеспечения на территории освобожденного агдамского района, сообщает официальный сайт оборонного ведомства Азербайджана.

Военные саперы обеих стран, очищая посевные поля и связующие дороги от мин и неразорвавшихся снарядов, приводят их в состояние, пригодное для использования.

Мероприятия по обнаружению и обезвреживанию неразорвавшихся снарядов и мин на освобожденных территориях продолжаются.