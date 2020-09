Азербайджанские хакеры разнесли ведущий армянский новостной сайт

Команда азербайджанских хакеров разнесла ведущий новостной сайт Армении News.am.

Как сообщает в воскресенье Trend, группа азербайджанских хакеров Karabakh Hacking Team разместила на главной странице сайта на фоне Азербайджанского флага слова Ilham Aliyev: «Karabakh is Azerbaijan!», Mubariz Ibrahimov, President Aliyev: «If Armenian soldier doesn’t want to die, then let him leave Azerbaijani lands».