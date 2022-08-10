При попытке зайти на сайт американского оборонного концерна Lockheed Martin, производящего реактивные системы залпового огня HIMARS, браузер отображает ошибку сервера 403. Представители пророссийской хакерской группировки Killnet заявили, что отсутствие доступа к ресурсу стало результатом их деятельности.

Хакерам удалось взломать систему авторизации для сотрудников Lockheed Martin, сделать дамп памяти с данными всех кандидатов на работу в концерне и открыть доступ к получению идентификатора «пользователя агентства». Ни одна из прикрепленных к сообщению ссылок не работает. К блокировке систем Lockheed Martin, по словам представителей Killnet, присоединились также группировки «Анонимус Россия» и CarbonSec.