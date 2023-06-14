В Нидерландах запущен новостной сайт karabach24.nl на нидерландском языке, который будет информировать читателей этой страны об актуальных событиях и новостях Азербайджана.

Как сообщили # в посольстве Азербайджана в Гааге, электронная газета создана нашими соотечественниками, являющимися гражданами Нидерландов. Она будет на ежедневной основе информировать читателей о важнейших событиях в политической, экономической и культурной сферах жизни Азербайджана. В специальных рубриках «Аналитика» и «Интервью» будут публиковаться соответсвующие материалы азербайджанских и иностранных экспертов.

В рубрике «Карабах» планируется размешать материалы о процессах реконструкции, восстановления и социально-экономического развития в Карабахском регионе. В соответствии с договорённостью, достигнутой с Национальной комиссией Азербайджана по делам ЮНЕСКО, она будет оказывать информационную поддержку новостному сайту karabach24.nl для подготовки и размещения материалов об истории и культурном наследии Карабахского региона.