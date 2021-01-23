Азербайджанские депутаты завтра отбудут в Страсбург

Председатель комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям, руководитель постоянной делегации при Парламентской ассамблее Совета Европы Самед Сеидов и группа депутатов с 24 по 29 января будут находиться в Страсбурге для участия в зимней сессии ПАСЕ. Об этом Report сообщили в отделе по прессе и связям с общественностью Милли Меджлиса.

В делегацию входят депутаты Севиндж Фарзалиева, Рафаэль Гусейнов, Сабир Гаджиев, Эркин Гадирли, Турал Гянджалиев, Нигяр Арпадараи и Кямал Джафаров.

В ходе сессии будет заслушан отчет о работах, проделанных Бюро ассамблеи и постоянным комитетом, произведут обмен мнениями в связи с усовершенствованием процедуры мониторинга Ассамблеи, результатами проведенных в Грузии парламентских выборов, пост мониторинговым диалогом с Черногорией, этическими, легальными и практическими сторонами вакцины от COVİD-19, дискриминацией в отношении лиц, занимающихся хроническими и долгосрочными болезнями и др.

В мероприятиях депутаты Милли Меджлиса выступят в связи с вопросами в повестке.