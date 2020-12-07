Азербайджанская полиция восстановила служебную деятельность в Агдаме

Военнослужащими Внутренних войск и сотрудниками полиции усиливаются меры безопасности на территориях, освобожденных от оккупации в результате контрнаступательной операции победоносной Азербайджанской Армии.

Как сообщили из бардинской региональной группы пресс-службы МВД, сотрудники Агдамского районного отдела полиции восстановили служебную деятельность в освобожденных от оккупации городе Агдам и селах.

Военнослужащими Внутренних войск и сотрудниками полиции созданы посты, осуществляется полный контроль за обеспечением безопасности.

| 2020-12-07T13:05:35+04:00 7 декабря 2020, 14:55|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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