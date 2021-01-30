Азербайджанская община в Израиле выразила решительный протест общественному телевидению Польши

Международная ассоциация Израиль-Азербайджан «AзИз» выразила общественному телевидению Польши «Telewizja Polska» (TVP) решительный протест в связи с демонстрацией документального фильма, отражающего проармянскую позицию относительно 44-дневной Отечественной войны.

Председатель ассоциации Лев Спивак отметил, что 24 января по телевидению был показан документальный фильм военного журналиста Витольда Репетовича под названием «Глубина резкости — 44 дня – кошмар войны» («Głębia» ostrości — 44 dni — koszmar wojny»). Фильм, повествующий о 44-дневной войне в регионе Нагорного Карабаха, принадлежащего Азербайджану и оккупированного в начале 1990-х годов Арменией, снят и представлен односторонне лишь с точки зрения интересов Армении и позиции официального Еревана.

В обращении подробно говорится о нагорно-карабахском конфликте, Ходжалинском геноциде, захватнической и агрессорской политике Армении, о том, что мировое сообщество закрывает глаза на оккупацию азербайджанских земель и армянский террор. Подчеркивается, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно предлагал мирное урегулирование конфликта, препятствующего развитию всего региона, однако официальный Ереван, находящийся под мощным давлением армянского лобби, лишенного объективного мнения о регионе, продолжал захватническую политику и полностью отказался от ведения переговоров в формате, предложенном Баку.

Автор обращения призвал руководство и коллектив телевидения объективно освещать события, сделать правильный вывод из случившегося и внести ясность в ситуацию.