Азербайджанские диаспорские организации, действующие в Германии, провели пикет перед посольством Армении в Берлине, сообщил Государственный Комитет по работе с диаспорой.

Участники пикета выразили протест широкомасштабной провокации, совершенной вооруженными силами Армении на государственной границе нашей страны, установлению армянами мин на территории Азербайджана и обеспокоенность судьбой пропавших без вести азербайджанцев.

На пикете развевались флаги Азербайджана и Турции. Наши соотечественники скандировали такие лозунги как «Карабах — это Азербайджан!», «Азербайджан хочет мира!», «Армения, выведи незаконные вооруженные формирования из Карабаха!», «Армения, подписывай мирный договор!», «Армения, прекратите свою агрессивную политику!», «Армения, прекрати террор!».

Наши соотечественники привлекли внимание германских политических кругов и общественности к факторам, препятствующим миру в регионе.