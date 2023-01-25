Азербайджанский дизайнер, покоривший мировые подиумы — Руфат Исмаил отметился сотрудничеством с суперзвездой турецкого кино, нашей соотечественницей Несрин Джавадзаде, сообщает #.

Актриса, уверенно занимающая верхние строчки в рейтинге самых красивых азербайджанок, предстала в изящных образах от бренда by AFFFAIR, принадлежащем Руфату Исмаилу.

Кадрами фотосессии поделилились на своих страницах в Instagram обе стороны.

Красота и грация азербайджанской актрисы произвели в соцсетях настоящий фурор.

«Несрин, вы неповторимая», «Величие в чистом виде», «Само совершенство», «Изящная икона» — поклонники актрисы не скупились на комплименты в адрес звезды.

Несрин Джавадзаде — первая азербайджанка, попавшая на обложку журнала «Esquire», и единственная, кому удалось покорить турецкий кинематограф.

Актриса стала лицом аромата Karabakh Bouquet 1752 от Mugham Perfume, и, таким образом, впервые снялась в азербайджанской рекламе. Сьемки состоялись в культурной столице Азербайджана — городе Шуша.

Ранее Несрин Джавадзаде снялась в короткометражном фильме, посвященном выдающемуся азербайджанскому писателю Исмаилу Шихлы, снятому по роману Ölən dünyam. Это было первое и единственное участие знаменитости в азербайджанском кино.

Несрин – родственница известного азербайджанского академика Мирмамеда Джавадзаде.

Отметим, что одежду от Руфата Исмаила носят звезды Голливуда, популярные селебрити, бизнес-леди и даже Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.