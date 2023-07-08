В Клуж-Напоке (Румыния) продолжается II юниорский чемпионат мира по художественной гимнастике с участием сборной Азербайджана.

Как передает azerisport.com, во второй день соревнования в индивидуальном зачете грации исполнят композиции с булавами и лентой. В личном первенстве команду представляют Шамс Агагусейнова, Назрин Абдуллаева и Нурай Ахмедзаде.

Первой из наших граций на ковер вышла Ахмедзаде, которая получила за ленту 27.350 баллов и обосновалась на девятом месте в этом виде. Упражнение с булавами исполнила Абдуллаева — у нее 27.000 и 11-я строчка. Таким образом, они не смогли пробиться в финал, как и Гусейнова, выступившая накануне с обручем и мячом.

В вечерней части программы начались соревнования команд по групповым упражнениям, которые в многоборье демонстрировали два вида — с пятью скакалками и пятью мячами. В состав сборной вошли Медина Асланова, Илаха Бахадырова, Говхар Ибрагимова, Сакинаханым Исмаилзаде, Зохра Джафарова и Аян Садыхова.

После первого упражнения с пятью мячами, исполненного накануне, наша группа шла на третьем месте в многоборье. Сегодня за скакалки команда удостоилась оценки 29.600. По сумме двух видов у наших гимнасток оказалось 59.400 баллов, что помогло завоевать бронзовые медали в абсолютном первенстве. Также группа пробилась в оба финала.