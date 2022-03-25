Распространяемые армянской стороной провокационные заявления о якобы имевших место боестолкновениях с применением БПЛА на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, и гибели наших военнослужащих являются ложными.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

«Заявляем, что подразделения Азербайджанской армии продолжают процесс уточнения расположений позиций и пунктов дислокации без применения силы. Наши подразделения полностью контролируют оперативную обстановку», — отметили в оборонном ведомстве.