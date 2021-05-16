Азербайджанская армия начала учения с привлечением родов войск

Сегодня в азербайджанской армии начались учения с привлечением родов войск, сообщает минобороны.

Учения проводятся согласно плану, утвержденному Президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым.

В учениях под руководством министра обороны задействовано до 15 000 личного состава военнослужащих, до 300 единиц танков и другой бронетехники, до 400 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивные системы залпового огня, минометы и противотанковые средства, до 50 единиц военной авиации и беспилотных летательных аппаратов различного назначения.

В учениях основное внимание уделяется управлению, приведению в боевую готовность и перегруппировке войск с учетом боевого опыта, накопленного в Отечественной войне, в том числе совершенствованию боевого слаживания и взаимодействия между общевойсковыми объединениями, ракетными и артиллерийскими войсками, авиацией и силами специального назначения.

В ходе учений, которые продлятся до 20 мая, войска выполнят задачи по предотвращению провокаций незаконных вооруженных формирований и проведению контропераций по нейтрализации террористов.