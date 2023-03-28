Известный азербайджанский ультрамарафонец Эльмир Аскеров финишировал вторым на знаменитом марафоне Efes Ultra Trail в Турции.

Создатель сообщества любителей бега Azerbaijan Ultra Runners Аскеров уже в третий раз принимает участие в данном марафоне на дистанцию 120 км.

«Люблю Турцию, люблю Измир, люблю Селчук. Думаю, что эта гонка просто повод возвращаться сюда снова и снова», — рассказывает Эльмир корреспонденту #.

По словам марафонца, в этот раз захватывающая борьба за место у него развернулась с белорусским бегуном Сергеем Кедом:

«На 60 км он меня обогнал и с ним еще 2 бегуна. На 70 км я смог догнать их, и во многом мне помогло то, что я очень хорошо знаю эту трассу», — говорит Аскеров.

Рассказывая о своей экипировке, спорсмен отметил, что был обут в кроссовки Adidas Speed Ultra, шорты Nike Running, лонгслив неизвестного бренда, надетый на изнанку, а также имел при себе рюкзак от россиянина Алексея Мороховец, — известного бегуна, изобретателя, экостроителя и разработчика самого легкого бегового трейлового рюкзака.

Также азербайджанский бегун сообщил, что в этот раз у него был амбициозный тренировочный план, и, невзирая на имеющиеся травмы, он смог показать достойный результат.