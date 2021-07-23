Как сообщили Report в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА), по данным Всемирной организации по охране здоровья животных, в провинции Ховд в Монголии зарегистрирован ящур, а в центральных и крупных административно-территориальных единицах Республики Гана — высокопатогенный птичий грипп.

С целью предотвращения возможных инфекционных заболеваний на территории Азербайджана введены временные ограничения на ввоз животных, продуктов животного происхождения и сырья из Ховдской области Монголии, а также на транзитные перевозки и на ввоз всех видов живой птицы, мяса птицы и инкубационных яиц из центральных и крупных административно-территориальных единиц Республики Гана с учетом принципа зонирования согласно «Кодексу здоровья наземных животных» OIE.

В то же время, в целях усиления мер контроля направлено обращение в Государственный таможенный комитет для принятия соответствующих мер в отношении транспортных средств, прибывающих или проходящих транзитом из Монголии и Республики Гана.