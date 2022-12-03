Сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по имущественным вопросам при Министерстве экономики Азербайджанской Республики и ЗАО AzerGold продолжили обсуждения с командованием временно размещенного на территории Азербайджана российского миротворческого контингента (РМК) в штабе миротворцев в Ходжалы.

Об этом Report сообщили в Минэкологии.

В ходе обсуждений вновь были высказаны серьезные обеспокоенность и недовольство в связи с незаконной эксплуатацией полезных ископаемых в рамках незаконной экономической деятельности, осуществляемой на территориях Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворческие силы, а также порожденных этим экологическими и другими вторичными последствиями. В связи с этим была подчеркнута важность проведения мониторинга, инвентаризации имущества и экологических исследований на месторождениях, где осуществляется незаконная добыча полезных ископаемых, и других пунктах.

Третьего декабря примерно в 18:00 сотрудники вышеуказанных ведомств Азербайджана вернулись в Шушу.

По итогам обсуждений, проведенных в штабе миротворческих сил в Ходжалы, начата подготовка дорожной карты с участием Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики и других соответствующих учреждений для проведения работ на территории по указанным направлениям деятельности.