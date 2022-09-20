Посольство Азербайджана требует от французских властей принять меры после нападения армянских радикалов на здание посольства в Париже.

Об этом на своей странице в Twitter написал посол Азербайджана во Франции Рахман Мустафаев.

«Требуем от французских властей:

1. Провести всестороннее расследование нападения 18 сентября 2022 года армянских радикальных группировок;

2. Дать нападению правовую оценку;

3. Устранить ущерб, нанесенный этой атакой;

4. Привлечь виновных к ответственности.

5. В рамках принципа взаимности следует обеспечить круглосуточное дежурство полиции перед посольством Азербайджанской Республики в Париже и зданием Центра культуры, поскольку они находятся под постоянной угрозой подобных действий», — написал он.