МИД Азербайджана вручил России ноту протеста в связи с деятельностью российского военного контингента, временно дислоцированного на территории Азербайджана.

Об этом говорится в заявлении главы пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхана Гаджизаде.

В частности нота протеста вручена в связи с инцидентом, в ходе которого группа азербайджанских экспертов не смогла провести мониторинг экологической ситуации на территориях, где временно дислоцированы российские военные.

В заявлении говорится, что азербайджанская сторона неоднократно обращалась к командованию российского военного контингента с целью предотвратить незаконную эксплуатацию природных ресурсов на этих территориях. Кроме того, были обращения в связи с ликвидацией последствий негативного воздействия на окружающую среду.

«Во многих случаях эти обращения азербайджанской стороны оставались без ответа, и не принимались никакие меры для предотвращения незаконной эксплуатации природных ресурсов Азербайджана. Согласно информации, полученной Азербайджаном, имеет место незаконная эксплуатация природных ресурсов, в частности в золоторудном месторождении Кызылбулаг и медно-молибденовом месторождении Демирли», — говорится в заявлении.

Представитель МИД напомнил, что с 3 декабря проводятся переговоры между представителями госучреждений Азербайджана и командованием российского военного контингента для определения методов проведения мониторинга азербайджанскими специалистами.

Гаджизаде отметил, что в соответствии с достигнутыми договоренностями 10 декабря была организована поездка азербайджанских специалистов в указанные два района. Однако поездка азербайджанских экспертов в регион была сорвана.

«На фоне того, что российский миротворческий контингент не предпринял никаких мер, поездке помешали заранее спланированные действия местных жителей. В связи с этим МИД Азербайджана направил российской стороне ноту. Российский миротворческий контингент, дислоцированный на части территории Азербайджана в соответствии с трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года, должен строго соблюдать суверенитет и территориальную целостность Азербайджана»,- говорится в заявлении.