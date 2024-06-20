Глава Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана Орхан Назарли избран президентом Внутриевропейской организации налоговых администраций (IOTA) на 2024-2025 годы.

Голосование состоялось в рамках административной сессии 28-й Генеральной ассамблеи IOTA в Будапеште (Венгрия).

По итогам голосования также сформирован новый состав Исполнительного совета IOTA на ближайшие два года. В него вошли Бельгия, Эстония, Финляндия, Венгрия, Румыния, Швейцария и Швеция. Исполнительный совет возглавил Азербайджан.

В ходе выступления глава Государственной налоговой службы Орхан Назарли рассказал о современных трендах и вызовах международной налоговой системы, приоритетных направлениях развития налогового администрирования в среднесрочный период.

На фоне глобализации и цифровизации налоговые системы переживают новый этап трансформации, что требует организации совершенной и современной налоговой системы на международном уровне и укрепления сотрудничества между налоговыми администрациями.

Орхан Назарли подчеркнул, что в предстоящий период планируется мобилизовать все усилия для повышения эффективности сотрудничества в рамках IOTA. Особое внимание будет уделено реализации целей в рамках стратегии IOTA на 2023-2027 годы, усилению потенциала и увеличению возможностей Генеральной ассамблеи.

Следующее заседание Генеральной ассамблеи IOTA пройдет в Азербайджане. (Минвал.аз)