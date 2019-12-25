Азербайджан в хвосте рейтинга по средней зарплате

Местная статистика рисует радужную картину роста средних зарплат азербайджанцев, а выступивший под занавес месяца министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев заявил о росте среднемесячной зарплаты по итогам года аж на 14%.

О том, что доходы населения растут усиленными темпами, в текущем году говорилось много — в стране повышались минимальные пределы оплаты труда и пенсионных пособий, однако по сравнению со странами Содружества уровень средней зарплаты в Азербайджане оставляет желать лучшего.

Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане на 1 сентября истекающего года составила 589,3 манатов ($346,6). Но если вспомнить, до девальвации зарплаты населения в долларах были почти в два раза выше и в этом контексте говорить о росте доходов не приходится.

Согласно данным Межгосударственного статистического комитета СНГ, по уровню средней зарплаты Азербайджан находится на восьмом месте, почти в хвосте рейтинга, уступая прочим постсоветским странам. Средняя зарплата азербайджанцев 355 долларов, в европейской денежной единице — 320 евро.

Для сравнения, средняя зарплата в России под занавес года составила 743 доллара (670 евро), Беларуси 511 долларов (461 евро), Казахстане — 474 долларов (428 евро), Украине — 441 доллар (398 евро), Молдове — 417 долларов (376 евро). По уровню средней зарплаты мы отстаем от ближайших соседей. Для сравнения, по данным Межгосударственного статистического комитета СНГ, средняя зарплата в Грузии составила 399 долларов (358 евро), Армении — 372 доллара (335 евро).

Уступая большинству стран статистического рейтинга, средняя зарплата в Азербайджане все же выше, чем в Кыргызстане — 235 долларов (212 евро), Узбекистане — 232 доллара (210 евро) и Таджикистане — 132 доллара (123 евро). По данным исследования Института социальной политики Высшей школы экономики (ВШЭ), средняя зарплата азербайджанцев в 2011 году составляла $460,2; 2012 году — $506,4; 2013 году– $541,4; 2014 году – $567,6; 2015 году – $452,9; 2016 году – $313,3; 2017 году – $306,7. За последние два года средняя зарплата азербайджанцев увеличилась на 39,9 долларов, но остается ниже уровня десятилетней давности.