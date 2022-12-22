Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) объявил решение в связи с обращением Армении по ситуации на Лачинской дороге.

Согласно решению Страсбургского суда, Азербайджан должен пропускать по Лачинскому коридору из Карабаха в Армению тяжелобольных людей и оставшихся без крова.

Армения требовало разблокировать дорогу, однако Азербайджан указал, что Лачинский коридор находится под контролем российских миротворцев.

«Отмечая, что на данный момент, вопрос о контроле Азербайджана над Лачинским коридором является спорным, а также принимая во внимание взятые на себя Азербайджаном обязательства по пункту 6 трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, в частности, «гарантировать безопасность лиц, перемещающихся по Лачинскому коридору в обоих направлениях, сохранность транспортных средств и грузов» и напоминая об обязательствах, взятых на себя в рамках Европейской конвенции, Европейский суд постановил на основании правила 39 Регламента Суда обязать Азербайджан предпринять все необходимые и достаточные меры для обеспечения передвижения тяжелобольных, нуждающихся в медицинской помощи в Армении, через Лачинский коридор, а также безопасного передвижения лиц, оставшихся без крова в дороге или нуждающихся в средствах к существованию», — cказано в пресс-релизе ЕСПЧ.

Глава группы по мониторингу решений ЕСПЧ, юрист Халид Агалиев комментируя решения суда, отметил, что в нем указана спорность утверждения, что Азербайджан контролирует коридор и говорится о контроле над трассой со стороны миротворцев.

«Суд оглашает свое решение с учетом известных ему обстоятельств. В представленной суду информации заявитель утверждал, что Азербайджан заблокировал коридор с 14 декабря. Азербайджан опроверг это, заявив, что коридор находится под контролем России, а не Азербайджана. В свете этой информации смысл решения Суда в том, что в пределах своей компетенции и возможностей Азербайджан должен создать возможность для нуждающихся групп беспрепятственно пользоваться коридором», — сказал эксперт.

При этом он указал, что Азербайджан не видит никакой проблемы в этом аспекте. «Экоактивисты и представители гражданского общества, проводившие акцию вокруг коридора, не препятствовали движению машин скорой медицинской помощи, следующих из Карабаха в Армению, а также движению машин снабжения с гуманитарными грузами. Правительство Азербайджана также выразило готовность удовлетворить гуманитарные потребности людей в этом районе», — сказал он. (Turan)