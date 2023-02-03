С сегодняшнего дня начинается новый период в истории Консультативного совета Южного газового коридора, уникального формата сотрудничества с руководством Азербайджана.

Как передает #, публикацией об этом поделилась советник министра энергетики Азербайджана Замина Алиева.

«Актуализация диверсификации энергоснабжения зеленой энергией наряду с природным газом и стратегический курс Азербайджана, как поставщика обоих видов энергии, также диверсифицирует миссию Консультативного совета. Впервые на этой платформе начинает работу Консультативный совет зеленой энергии. Наша страна станет одним из основных поставщиков природного газа в Европу, а также зеленой энергии и водорода в будущем», — говорится в публикации.