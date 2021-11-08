Армянское лобби России, не видя ощутимой отдачи от своих тщетных усилий, пользуется любым поводом для дискредитации Азербайджана в российском медиа-пространстве. Недавно армянский пропагандист Виктор Коноплев распространил байку о том, что в Москве спортсменка Диана Мартиросян избила троих азербайджанцев. Эту байку моментально распространили армянские СМИ, даже не сочтя нужным проверить информацию.

А на днях, громко именующий себя главным редактором сайта russia-armenia.info и членом Союза журналистов Москвы, некий Арам Хачатрян начал плакаться, что «азербайджанская сторона смогла «скупить» часть российских СМИ и политологов и стала нагло продвигать свою информационную политику».

При этом он обвиняет Азербайджан в том, что наша страна ведет активную и целенаправленную работу по привлечению азербайджанской диаспоры к различным провокациям в России, в основном против армян.

По большому счету Хачатрян, как и все армянские пропагандисты, выдает желаемое за действительное. Азербайджанская диаспора России слабо организована, во главе многих диаспорских организаций стоят бездарные и одиозные лица, ставящие собственные интересы превыше всего, чего, к сожалению, не скажешь об армянской диаспоре России.

На протяжении длительного времени Союз армян России (САР) совершает провокации против Азербайджана, а глава САР Ара Абрамян объявлен в международный розыск со стороны Азербайджана.

Даже сам Хачатрян, обвиняющий азербайджанцев во всех смертных грехах на страницах возглавляемого им сайта russia-armenia.info , ежедневно распространяет антиазербайджанскую информацию, не говоря уже о возвеличивании культа приспешника немецких фашистов Гарегина Нжде.

Желчь Хачатряна говорит о бессильной злобе армянского лобби России, до сих пор не сумевшего оправиться от победы Азербайджана в 44-дневной войне. Как гласит поговорка «собака лает – ветер носит, а караван идет». И чем больше армянские пропагандисты лают, тем более становится понятно, что караван идет правильной дорогой.