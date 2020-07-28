«Азербайджан сам может разобраться с Арменией, нам помощь не нужна»

Ни России, ни Турции лишнее обострение не нужно, а Азербайджан сам может вернуть свои территории, таким мнением поделился с # политолог Ильгар Велизаде, комментируя военные учения Армении и России, а также Азербайджана и Турции.

«Армяно-российские военные учения, как сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу в беседе с Закиром Гасановым, не направлены против Азербайджана, это плановые учения. Что касается азербайджано-турецких военных учений, то они тоже плановые. Нужно понимать, что для проведения учений нужны предварительные согласования, это должно быть предусмотрено в бюджете. То есть, это плановые учения», — считает эксперт.

По его словам, в армянской прессе пытаются связать эти военные учения с последними событиями в Товузе, но все это для обывателя, потому что все крупные учения заранее согласовываются и не привязываются к какому-либо событию.

«Эти учения состоялись бы и без товузких событий. Причем нужно сказать, что азербайджано-турецкие военные учения носят регулярный характер и проводятся в каждом квартале года. Эти военные учения используются в информационной войне и преподносятся так, будто действия армянской стороны в товузском направлении заставили реагировать Азербайджан и Турцию. Кстати, сама Армения будет проводить военные учения с сентября по декабрь с привлечением резервистов», — добавил он.

Велизаде также добавил, что если отбрасывать весь информационный шум и принимать во внимание только военно-политическую составляющую, то понятно, что азербайджано-турецкие военные учения это отработка определенной тактики и механизмов совместных действий армий двух стран.

«Если посмотреть, где сейчас проводятся военные учения, а это равнинная и предгорная зоны, и если подразумевать географию Карабаха, то это скорее отработка наступлений в Джабраильском и Агдамском направлении», — подчеркнул он.

Говоря о формировании в регионе какой либо военно-политической блоковости, аналитик сказал, что в данной ситуации именно это и хочет представить Армения мировому сообществу и втянуть Россию и ОДКБ в противостояние с Азербайджаном и Турцией.

«Она пытается представить ситуацию таким образом, что Турция, как страна НАТО, направляет Азербайджан и, таким образом, пытается создать в регионе новую военно-политическую реальность. Но это не соответствует реальности, и Азербайджан пытается от этого имиджа дистанцироваться. Статус какой-либо блоковой страны вредит имиджу страны-члена Организации неприсоединения.

Военные учения Азербайджана и Турции – это чисто двухсторонний формат и никакой блоковый формат тут не формируется. Мы не видим, что тут кто-то пытается создать наднациональные военные структуры или командование», — добавил он.

Велизаде также исключил на данном этапе участие в карабахском конфликте России и Турции.

«Сами стороны также не заинтересованы в участии в этом конфликте, потому что у них у самих есть актуальная повестка в сирийском и ливийском направлениях, и создавать еще одну головную боль себе ни Россия, ни Турция не хотят. Кстати, реакция России во время последних столкновений говорит о том, что в Кремле вообще не хотят втягиваться в этот вопрос сейчас. Турецкая сторона тоже понимает, что прямое их участие повлечет за собой привлечение России и приведет к дополнительному обострению в отношениях двух стран. Собственно, Азербайджан сам может разобраться с Арменией, и для этого нам какая-то помощь не нужна», — резюмировал он.