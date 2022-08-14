После девятого дня соревнований V Игр исламской солидарности, проходящих в турецкой Конье, количество медалей в активе Азербайджана увеличилось до 43.

Как сообщает командированный в Конью сотрудник Report, из них 13 золотых, 15 серебряных и 15 бронзовых.

С таким результатом Азербайджан поднялся на 4-е место в общем рейтинге стран-участниц.

На первых трех позициях по медалям находятся соответственно Турция — 169 (60 золотых, 59 серебряных, 50 бронзовых), Иран — 73 (27 золотых, 23 серебряных, 23 бронзовых) и Узбекистан — 63 (20 золотых, 17 серебряных, 26 бронзовых).

На данный момент медали завоевали 40 из 56 стран.