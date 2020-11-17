Азербайджан продолжает бить рекорды по суточному приросту инфицированных COVID-19

В Азербайджане выявлено еще 2075 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 1139 человек вылечились, 20 скончались.

Как передает АПА, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров. До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 79 158 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 56 894 человек вылечились, 1 005 скончались, число активных больных – 21 259. За прошедшие сутки в Азербайджане проведено 13 213 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период 1536434 теста.