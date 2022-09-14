14 сентября 2022 года состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова со специальным представителем Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким.

Как сообщили в МИД, в ходе встречи стороны обменялись мнениями по гуманитарным и культурным направлениям повестки дня двустороннего азербайджано-российского сотрудничества, обсудили осуществление соответствующих мероприятий по двустороннему и региональному сотрудничеству.

Министр Джейхун Байрамов также проинформировал противоположную сторону о напряженности, создавшейся в регионе в результате провокаций Армении. Он отметил, что Азербайджан в одностороннем порядке предложил Армении гуманитарное перемирие и что не в интересах нашей страны нагнетать обстановку и дестабилизировать ее.

В свою очередь, спецпредставитель Михаил Швыдкой выразил надежду, что столкновения прекратятся. Он отметил, что всегда готов поддержать развитие отношений сотрудничества в гуманитарной и культурной сферах, поддержку мер доверия.

В ходе встречи был проведен обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.