Азербайджан пока не готов к внедрению ОМС ни экономически, ни ментально

До внедрения обязательного медицинского страхования (ОМС) осталось всего несколько месяцев. Некоторые уверены, что благодаря ОМС больше граждан получат доступ к качественным медицинским услугам, но немало и тех, кто относятся к этому нововведению со скептицизмом.

На прошедшем на днях пленарном заседании Милли Меджлиса АР в первом чтении были одобрены соответствующие поправки в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики. Документ предусматривает внесение новой статьи в Кодекс — 301-1 (обязательное медицинское страхование работников).

В соответствии с законом «О медицинском страховании», работодатель обязан обеспечить оплату страхового взноса для каждого работника.

Глава Лиги защиты трудовых прав граждан Сахиб Мамедов напомнил, что ОМС в стране планировалось повсеместно ввести в этом, 2020 году, но в связи с распространением пандемии коронавируса, этот процесс отсрочили до 2021 года.

«Внедрение ОМС — требование времени. Государство оплачивает ОМС для определенной категории лиц, в частности, пенсионеров, безработных. Те же, кто работают, будут делать отчисления с зарплаты плюс отчисления будут делать их работодатели»,– сказал он #.

Ежемесячно с фонда заработной платы работодателей и работников государственного и нефтяного секторов будут взиматься взносы ОМС в размере 2% при зарплате до 8000 манатов, 0,5% за часть суммы превышающей 8000 манатов. С фонда заработной платы работодателей и работников негосударственного и ненефтяного секторов ежемесячно будут взиматься взносы обязательного медицинского страхования в размере 1% при зарплате до 8000 манатов, 0,5% за часть суммы, превышающей 8000 манатов. С 2022 года с месячной заработной платы работодателей и работников этих секторов будут взиматься взносы в размере 2% при зарплате до 8000 манатов.

«То, что работодателей обязуют обеспечить своих работников ОМС, безусловно, будет для них дополнительной финансовой нагрузкой. Сейчас общая сумма соцстрахования от работодателя, в зависимости от того, государственный это или частный сектор, доходит до 26%. Но на самом деле, сумма выплат может быть больше. В случае временной потери трудоспособности работника первые дни недели больничного оплачиваются работодателем»,–сказал он.

При этом эксперт подчеркнул, что в некоторых странах нагрузка на работодателей выше, чем в Азербайджане. Проблема в другом – недобросовестные работодатели не делают никаких социальных выплат, а добросовестные зачастую испытывают сложности из-за бремени налогов и выплат. Это создает на рынке недобросовестную конкуренцию, сильно бьет по экономике, и способствует усилению ее теневого сегмента.

Председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев считает, что мы пока вообще не готовы к внедрению ОМС. Об этом говорит тот факт, что пилотные проекты оказались неудачными, и пациенты в рамках данных проектов не получают те услуги, которые должны получить.

Экономист Натиг Джафарли отметил, что нужно больше конкретики, чтобы делать прогнозы.

Отвечая на вопрос, готово ли к ОМС наше здравоохранение, он подчеркнул, что философия перехода к такой системе означает, что врачи должны получать хорошую зарплату. Бюджетные деньги, которые шли на зарплату медперсонала, должны идти другим путем, через страховку. Правительство должно придумать схему для того чтобы обеспечить страховую часть зарплаты медработникам. У тех должен быть стимул.

«Не думаю, что частный сектор здравоохранения готов к ОМС. У людей со страховкой должен быть выбор — лечиться в государственном или в частном учреждении, но в частных клиниках высокие цены, и есть большие сомнения в том, что они будут заинтересованы в работе по страховке»,– поделился эксперт.

Что касается взносов на ОМС, то, по его словам, во всем важна обоюдная выгода, и нельзя одними карательными мерами заставить работодателей включать медстрахование в трудовые договора.

Если у работодателя работает 10-20 человек, выплата 2% от зарплаты на ОМС уже может быть немаленькой суммой, а если сто — огромной. Чтобы дополнительные выплаты не стали сложностью для работодателей важно, чтобы им дали какие-то привилегии. Без этого, по мнению экономиста, система не будет эффективно работать.

«Во многих странах, когда внедряли ОМС, работодателям давали какие-то поблажки, шли на какие-то уступки. Почему у нас было много людей, которые работали без трудовых договоров? Потому что работодателям, да и работникам было выгодно работать «по-черному». Сейчас тоже может быть так, что работодатели будут пытаться всячески уйти от новых выплат. И они, и работники должны быть заинтересованы в ОМС, должны почувствовать выгоду от этого. Законодателям следует об этом серьезно подумать»,– заявил он.

Инициатива внедрения ОМС хорошая, но, как подчеркивает Джафарли, если все будет работать так, как должно. Во многих сегментах у нас принимают те или иные решения, а потом, оказывается, что это не работает, и создаются новые правила и условия. Надо изначально предусмотреть все проблемы, которые могут возникнуть. Скорее всего, по его прогнозам, ОМС с начала следующего года заработает, а потом его отложат на некоторое время из-за нынешней ситуации.

«На сегодняшний день страна все еще не готова к внедрению ОМС ни экономически, ни ментально. Бизнес,– говорит экономист,– с марта месяца из-за пандемии коронавируса лихорадит, и нагружать его дополнительными выплатами не очень хорошая идея. Во всем мире наоборот снижают сейчас нагрузку на бизнес, чтобы он остался на плаву».