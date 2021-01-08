Азербайджан подготовил предложения по визиту миссии ЮНЕСКО на деоккупированные территории

Азербайджанская сторона подготовила предложения по визиту миссии ЮНЕСКО на освобожденные от армянской оккупации территории.

Об этом сообщил министр культуры Анар Керимов на встрече с резидентом-координатором ООН в Азербайджане, постоянным представителем Программы развития ООН (ПРООН) Гуламом Исакзаи в онлайн-формате.

Министр отметил, что азербайджанская сторона подготовила свои предложения по проекту документа, охватывающего параметры миссии, и в ближайшее время он будет представлен в Секретариат ЮНЕСКО.