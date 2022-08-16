Министр по делам Европы Соединенного Королевства Грэм Стюарт во время встречи с послом Азербайджанской Республики в этой стране выразил глубокое сожаление в связи с нападением на посольство Азербайджана в Лондоне, отметил, что Великобритания придает большое значение безопасности дипломатического персонала, поддерживает свободу выражения мнений.

Как передает АПА, комментируя это, начальник управления пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева отметила, что инцидент с посольством Азербайджана в Лондоне является нападением, провокацией, совершенной против диппредставительства членами радикальной религиозной группы, и данный инцидент актуализирует вопрос безопасности диппредставительства:

«Еще раз напоминаем, что безопасность дипломатических представительств, в том числе и дипломатов, должна быть обеспечена принимающей страной в соответствии с международными обязательствами. В этой связи важно, что британский министр назвал безопасность дипломатического персонала приоритетом.

Со своей стороны ожидаем, что провокация против нашего посольства в Лондоне будет тщательно расследована, и совершившие эту провокацию будут привлечены к ответственности».