Односторонний подход США может привести к тому, что США утратят свою роль посредника.

Как передает АПА, об этом говорится в комментарии МИД по поводу необоснованных заявлений помощника госсекретаря США Джеймса О’Брайена на слушаниях в подкомитете по Европе комитета по иностранным делам Палаты представителей.

«Важно отметить, что в этих условиях мы не считаем возможным проведение 20 ноября 2023 года в Вашингтоне встречи на уровне министров иностранных дел Азербайджана и Армении», — говорится в комментарии.

Высокопоставленный представитель Госдепартамента, отвечающий за Европу и Евразию, в среду заверил американских законодателей, что США не будут вести с Азербайджаном «дела в обычном режиме», пока мирное соглашение между Баку и Ереваном не будет заключено, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.

Об этом посол Джеймс О’Брайен заявил на слушаниях в Комитете Конгресса по иностранным делам о будущем Нагорного Карабаха.

Далее он сообщил о конкретных шагах, во-первых, Госдепартамент не будет замораживать 907-ю поправку, что делает невозможным оказание помощи Азербайджану. Кроме того, США считают возможным строительство транзитного коридора после заключения мирного соглашения, и согласия Армении (на такой проект).

О’Брайен также сказал, что Вашингтон «неоднократно» при каждом контакте на высоком уровне давал понять, что применение силы против Армении совершенно неприемлемо.

«Власти в Баку заверили нас, что у них нет такого намерения, и мы очень внимательно следим за передвижением войск и любыми признаками того, что у них могут быть иные планы», — добавил он.

Говоря о сентябрьской войне, О’Брайен сказал, что Госдепартамент по указанию госсекретаря Блинкена разрабатывает всеобъемлющий, тщательный и прозрачный отчет о том, что произошло не только в те дни, но и за несколько месяцев до этого.

Вашингтон также работает над тем, как поддержать Армению. «Мы тесно сотрудничаем с Европейским Союзом, чтобы предложить поддержку Армении.

Что касается мирных переговоров, О’Брайен заявил, что следующие несколько недель будут иметь решающее значение для проверки готовности сторон перейти от добрых намерений к делу. «Мы также глубоко взаимодействуем с нашими турецкими коллегами по мере продвижения вперед», — добавил он.

Отвечая на вопрос законодателей, О’Брайен еще раз заявил, что после событий 19 сентября с Азербайджаном не будет прежний отношений, пока не будет прогресса на мирных переговорах.

«Поэтому, мы отменили ряд визитов на высоком уровне, осудили действия (Баку) и включили действие 907-й поправки», — сказал О Брайен.