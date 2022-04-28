Отказ Польши и Болгарии от оплаты российского газа в рублях привел к остановке поставок российского природного топлива в эти европейские страны. Накануне «Газпром» сообщил, что полностью остановил поставки польской PGNiG и болгарской «Булгаргаз».

На фоне растущей напряженности в тот же день Европарламент призвал к «немедленному общеевропейскому эмбарго на поставки энергоносителей, контролируемых Кремлем. «Пришло время раз и навсегда покончить с нашей зависимостью от автократов», — написала глава ЕП Роберта Метсола в Twitter. В этой связи глава ЕП также пообещала поддержку Болгарии, Польше и другим странам.

В стартовавшей уже большой битве за газ вопрос – смогут ли Болгария и Польша без «Газпрома», рисует острый дискуссионный фон, ярко сдобренный политическими амбициями сторон. На взгляд российских аналитиков, шансов у Польши обойтись без российских поставок больше, чем у Болгарии, но это до первых холодов. Польская PGNiG покупала у российского газового гиганта ежегодно 10 млрд кубов «голубого топлива», Болгария – 3 млрд и теперь оба члена европейского объединения надеются на поддержку Евросоюза.

В чем такое содействие будет заключаться, пока доподлинно неизвестно, но по данным главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, поставки на данный момент продолжаются из соседних стран. В случае с Польшей – это Германия, импортирующая российское же топливо. Обе страны связывает газопровод «Ямал — Европа», по нему природное топливо транспортируют из России в Польшу и дальше – Германию. Эксперты предполагают различные схемы, которые позволят Варшаве использовать российский же газ. Скажем, Германия будет закупать больше газа и перепродавать его Польше, но в результате такой обходной сделки газ для поляков выйдет дороже.

По мнению руководителя Центра нефтяных исследований, эксперта по энергетике Ильхама Шабана, текущая ситуация с обеспечением топливного рынка Польши лучше, чем у Болгарии.

Варшава подготовилась к будущему отказу от российского сырья: при ежегодном потреблении в 20 млрд кубометров польская компания PGNiG покупала у «Газпрома» около 10 млрд кубометров. При этом прошедшей зимой польские подземные хранилища зарезервировали почти 4 млрд кубометров, которые в принципе позволят Варшаве вполне сносно пережить будущий отопительный сезон. Иначе обстоит ситуация в Болгарии, которая полностью удовлетворяла спрос промышленности и населения за счет российского импорта.

«Со строительством интерконнектора Болгария — Греция (IGB) страна перейдет на поставки азербайджанского газа, — говорит Шабан в беседе с #. — Возможности Болгарии не критические в силу имеющихся альтернатив. Уже со второй половины текущего года заработает газоотвод от TAP в сторону Болгарии». В Софии считают, что поставки по данному маршруту обеспечат более низкие цены на газ в Болгарии и усилят ее энергетическую независимость. Причиной роста цен на газ зимой стала невозможность транспортировки азербайджанского газа по IGB, отметил вчера премьер-министр Болгарии Кирил Петков.

Сейчас азербайджанский газ в Болгарию поступает по существующей линии мощностью 3,68 млрд кубометров в год на пограничном пункте Кула-Сидирокастро с Грецией. В свою очередь IGB обеспечит транспортировку газа и поставки из новых источников, что делает его ключевым элементом энергетической безопасности Болгарии и частью национального плана по диверсификации источников газа. Мощность прокачки газопровода составит три миллиарда кубометров с возможностью доведения до пяти миллиардов кубометров. Половина пропускной способности интерконнектора уже зарезервирована. Ранее был подписан контракт на поставку 1 млрд кубометров газа с «Шах Дениз-2».