Азербайджан не будет взимать НДС с вакцин от коронавируса

Импорт вакцин от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) и шприцев, предназначенных для этих вакцин, освобожден от налога на добавленную стоимость (НДС).

Как сообщает АПА, это нашло отражение в законе “О внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики”, подписанном 31 декабря президентом Ильхамом Алиевым.

Таким образом, на основании подтверждающего документа Минздрава, с импорта вакцин от инфекции COVID-19 и шприцев, предназначенных для этих вакцин, с 1 января 2021 года в течение 2 лет не будет взиматься НДС.