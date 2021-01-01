Азербайджан не будет взимать НДС с вакцин от коронавируса

Импорт вакцин от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) и шприцев, предназначенных для этих вакцин, освобожден от налога на добавленную стоимость (НДС).

Как сообщает АПА, это нашло отражение в законе “О внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики”, подписанном 31 декабря президентом Ильхамом Алиевым.

Таким образом, на основании подтверждающего документа Минздрава, с импорта вакцин от инфекции COVID-19 и шприцев, предназначенных для этих вакцин, с 1 января 2021 года в течение 2 лет не будет взиматься НДС.

| 2021-01-01T03:33:11+04:00 1 января 2021, 09:13|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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