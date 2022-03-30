Казахстанское направление импорта пшеницы вновь укрепляет свои позиции в структуре поставок этого злака в Азербайджан. В условиях сложившихся продовольственных рисков наша республика не только в разы увеличила ввоз пшеницы с начала года, но существенно нарастила поставки ее из Казахстана, тогда как последние годы Россия почти безраздельно лидировала в статистике импорта хлеба на местный рынок.

Как видно из последних данных официальной статистики, сдвиги в этом направлении весьма существенные. Азербайджан в январе сего года увеличил импорт пшеницы в 4,2 раза, информирует Госкомстат. Всего в страну ввезли за январь свыше 93,7 тыс. тонн пшеницы, тогда как в январе минувшего года импортировали 23,2 тыс. тонн. Общая стоимость январских поставок составила 32,475 млн долларов (рост по сравнению с тем же месяцем прошлого года превысил отмету в 4,5 раза).

Примечательно также, что на долю пшеницы из Казахстана пришлось уже 50,1 процента импорта, из России — 49,9 процента. Доля России в структуре азербайджанского импорта пшеницы сократилась на 37,1% по сравнению с январем минувшего года, а вот Казахстана, напротив, выросла аж на 37%.

Статистика экспорта российской пшеницы в январе тоже явила картину заметного спада. За этот месяц ключевой поставщик зерновых в нашу страну сократил свой экспорт пшеницы и меслина к январю минувшего года на 53 процента – до 1,4 млн тонн. Федеральная таможенная служба РФ (ФТС) сообщила, что в стоимостном выражении экспорт зерновых в январе ощутимо подешевел и составил 455 млн долларов — на 36,7% меньше показателя января прошлого года и на 51,5% меньше показателя декабря позапрошлого года.

К концу января Россия резко сократила вывоз зерновых (пшеницы, ячменя, кукурузы) за рубеж — на 25–30% в натуральном выражении. Об этом сказано в аналитической справке Минсельхоза, который использовал данные Федеральной таможенной службы (ФТС) с июля. Учитывая приведенные данные, причины перехода на казахстанское направление импорта становятся понятными. Как отмечают российские аналитики, последние несколько лет вывоз зерновых из РФ так значительно не сокращался. Но тому есть причины: в этом сельскохозяйственном году (с 1 июля 2021 года по 1 июля 2022 года) в РФ на 10% снизился урожай зерновых.

О том, что поставки пшеницы в Азербайджан непосредственно из России будут в перспективе сокращаться, говорят и общие ограничения мировой житницы на экспорт зерновых. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 14 марта подписал постановление о временном запрете на экспорт в государства ЕАЭС зерновых. Ограничения по зерну будут действовать до 30 июня, по сахару — до 31 августа текущего года. На этом фоне появляются данные о возможной замене российской пшеницы на индийскую.

«Расширение экспортных позиций за счет пшеницы существенно сможет смягчить негативные стагфляционные ожидания. И поэтому, на макроэкономическом фоне война в Украине создает благоприятную возможность для индийского экспорта не только пшеницы, но и кукурузы, проса и других зерновых культур, — сказал в беседе с # доктор экономических наук, профессор Муслим Ибрагимов. — При нынешних обстоятельствах, когда оценить настоящий масштаб ущерба разрушений в Украине не представляется возможным, а санкции по отношению к России приведут к изоляции ее от остального мира, позиции Индии делают логичным тот факт, что именно индийская пшеница сможет решить проблему дефицита предложения для стран-импортеров».

Индия, являясь одним из экспортеров пшеницы, стремится заменить Россию и Украину примерно в 30-ти странах, импортирующих пшеницу. Новым покупателем может стать Азербайджан, пишут индийские СМИ. Отмечается, что решение о привлечении еще 30 стран к экспорту индийской пшеницы было принято на заседании министерства торговли этой страны. В качестве новых покупателей Индия рассматривает Египет, Сирию, Марокко, Турцию, Азербайджан, Судан, Италию, Йемен, Грецию, а также страны Северо-Восточной Африки.

Власти Индии подчеркнули, что страна планирует стать долгосрочным поставщиком пшеницы хорошего качества на рынках, где доминирует российская и украинская пшеница. Стоит отметить, что на данный момент цена на индийскую пшеницу по-прежнему остается самой низкой среди мировых конкурентов, где цены на некоторые сорта достигли 400 долларов за тонну.

Что же касается казахстанской пшеницы, глобальный рынок знаком с казахстанской продукцией, что будет способствовать возможности, хотя бы частичной, компенсации недостающих объемов экспорта из Украины и РФ, отмечают аналитики местного ИА «АПК-Информ». Как сообщает издание, Казахстан, являясь одним из крупнейших производителей и экспортеров пшеницы в мире, за пределы стран бывшего СНГ и Центральной Азии экспортирует только около 20% зерновых грузов. Ключевыми рынками сбыта пшеницы остаются Узбекистан, Таджикистан, Иран.