Азербайджан направил письмо в Facebook: ждем ответа и принятия адекватных мер!

Окупационный режим Армении, терпящий поражение на поле боя, неустанно переносит свои преступления и в киберпространство.

# уже сообщало об многочисленных провокациях армянской стороны, но, благо, все эти действия вовремя пресекаются Министерством транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

Цель армянских провокаций в Интернете – ввести в заблуждение азербайджанских пользователей, посеять панику.

Сегодня стало известно о новом изощрении армянских провокаторов: на этот раз враг рассылает электронные письма фишингового характера от имени Министерства транспорта, связи и высоких технологий.

Как сообщили # в пресс-службе министерства, в этих письмах от пользователей требуется в течение 48 часов перейти по указанной ссылке и зарегистрировать и верифицировать электронную почту. При этом адресатам сообщается, что в противном случае пользователи не смогут воспользоваться своей электронной почтой.

В целях повышения достоверности фальшивого письма в текст включены флаг и герб Азербайджанской Республики, логотип, адрес министерства и имя официального лица.

«Цель злоумышленников состоит в том, чтобы собрать соответствующую информацию, убедить пользователей перейти к вредоносным ссылкам и таким образом получить доступ к оборудованию и сети, используемым этими лицами», — подчеркивают представители министерства.

Служба электронной безопасности (СЭБ) при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий (МТСВТ) поспешила заявить, что эта информация не соответствует действительности и носит провокационный характер.

Также в CЭБ подчеркивают, что многие пользователи получают доступ к своей электронной почте с помощью интернет-соединения VPN, что создает очень серьезный риск.

«Просим пользователей быть предельно осторожными, не доверять такой информации и не торопиться действовать немедленно. Также, прежде чем переходить по ссылкам и предоставлять личную информацию, следует проверить адрес отправителя письма и достоверность информации из официального источника с помощью различных средств связи. Еще раз отмечаем, что информация данного формата является попыткой фишинга», — предупреждают специалисты Службы электронной безопасности.

Накануне Министерство транспорта, связи и высоких технологий направило руководству компании Facebook письмо, в котором выражена обеспокоенность в связи с информационной войной.

В обращении отмечается, что в последнее время в социальных сетях Facebook и Instagram наблюдаются тревожные тенденции и подчеркивается, что 27 сентября Вооруженные силы Азербайджана с целью предотвращения агрессии Армении и обеспечения безопасности гражданского населения предприняли необходимые контрнаступательные меры.

«Мы освобождаем наши международно признанные территории, которые были оккупированы Арменией в начале 1990-х годов и подверглись этнической чистке. Около миллиона азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев около 30 лет ждали возвращения в свои дома», — сказано в обращении.

На фоне этих событий социальные медиаплатформы стали полем битвы в информационной войне, чтобы донести до мира правду и разоблачить фейковые новости, распространяемые армянской стороной. Для того, чтобы заставить замолчать азербайджанских пользователей, их профили были массово заблокированы», — подчеркивается в послании.

В письме выражена особая обеспокоенность в связи с необоснованной блокировкой профилей пользователей и страниц из Азербайджана под влиянием некоторых проармянских сотрудников компании.

Еще одним поводом для беспокойства является отсутствие возможности верификации профилей отдельных лиц, представляющих этнически очищенное население оккупированных территорий Азербайджана. Их требования для прохождения верификации полностью отклоняются без объяснения причин.

«Учитывая эти обстоятельства, мы надеемся, что вы предпримете все необходимые шаги для обеспечения того, чтобы возможности компании не использовались для ущемления прав пользователей, и что вы сохраните беспристрастность по отношению ко всем пользователям. Это обеспечит надежную виртуальную среду для свободного выражения и правды», — говорится в обращении.

В письме в Facebook Министерство транспорта, связи и высоких технологий потребовало от компании назначить соответствующего координатора для обсуждения указанных вопросов.

P.S. В случае возникновения проблем, связанных с атакой армянских киберпреступников, граждане Азербайджана должны поставить в известность специалистов Службы электронной безопасности посредством номеров «горячей линии» 1654 и 1655 или электронной почты [email protected]