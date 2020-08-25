Азербайджан может рассмотреть покупку российской вакцины от COVID-19

Азербайджан готов рассмотреть возможность приобретения российской вакцины от коронавируса после завершения процедур по ее признанию Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Как сообщает Report, об этом в интервью ТАСС заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

«Будучи заинтересованными в приобретении вакцины, можем рассмотреть предложения российских коллег по сотрудничеству в этой области, как только завершатся необходимые процедуры по признанию вакцины «Спутник V», в первую очередь со стороны ВОЗ», — сказал он.

Байрамов добавил, что Азербайджан как государство — участник ВОЗ придерживается ее рекомендаций и методов лечения коронавируса.