Азербайджан купит у Италии военные самолеты

Азербайджан и Италия предприняли очередной шаг для расширения сотрудничества в военной сфере.

Как сообщает Report, между двумя странами подписан документ о приобретении интеграционной системы самолетов «М-346».

«Декларацией по соглашению между Минобороны Азербайджанской Республики и Leonardo S.p.A о приобретении интеграционной системы самолетов M-346» обменялись министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов и исполнительной директор Leonardo S.p.A Алессандро Профумо.

Декларация была подписана в рамках государственного визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Италию.

Отметим, что 19 февраля начался официальный визит президента Ильхама Алиева в Италию.