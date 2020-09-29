Азербайджан, как никогда, нуждается в политической поддержке и соседнего Ирана, но…

В свое время мы не раз писали, что в случае войны между Азербайджаном и Арменией, как минимум, два государства без каких –либо оговорок или условий поддержат нас – это братская Турция и Пакистан.

Так и случилось. С самых первых дней очередных военных столкновений (хотя их лучше было бы называть Отечественной Войной!) с Арменией, Турция и Пакистан выступили с весьма однозначными заявлениями, осуждающими не только агрессию Армении, но и выразили поддержку антитеррористическим, антиоккупационным военным действиям азербайджанского народа и его правительства.

Особенно политики и дипломаты братской Турции каждый день, даже иногда несколько раз в течении дня выступают с заявлениями, выражают политическую и дипломатическую поддержку военным операциям, проводимым азербайджанскими вооруженными формированиями.

Признаться, мы в этом ряду хотели бы видеть и соседний Иран, но официальный Тегеран пока ограничивается расплывчатыми, обтекаемыми заявлениями, фактически не делая различий между агрессором и страной, подвергнувшейся агрессии.

Конечно, Иран в свое время несколько раз выступал с заявлениями, объявляющими действия Армении против Азербайджана чистой территориальной агрессией, где подчеркивалось, что конфликт должен быть разрешен в формате, с участием, в первую очередь, государств региона.

Но, несмотря на это Тегеран продолжает экономические, даже политические отношения с Ереваном, хотя со стороны Азербайджана не раз было подчеркнуто, что страна, постоянно призывающая к исламской солидарности, сопредельная страна с Азербайджаном, и самое главное, страна, которую объединяют с Азербайджаном не только религиозные, но этнокультурные корни, должна была ограничить свои политико-экономические связи с Ереваном, т.к. подобные ограничения сразу отразились бы на экономическом и социальном положении Армении. Но увы…

Не секрет, что очередное военное столкновение было начато именно Арменией. Руководство Азербайджана, президент Ильхам Алиев не раз предупреждал мировое сообщество о новых военных провокациях армян. Но последние военные столкновения постепенно превратились для азербайджанцев в настоящую отечественную войну, потому что армяне продолжают свою преступную войну против мирного населения Азербайджана, плюс, в Азербайджане все убеждены, что без соответствующих принуждений к миру агрессор не сядет за стол переговоров – это доказывает тридцатилетняя история конфликта.

Поэтому настоящая война вовсе не является войной только для военных нашей страны – для солдат и офицеров Азербайджана, нет, весь азербайджанский народ, даже те, которые проживают за пределами своей Родины, если можно так говорить, дышат своим Отечеством.

Но в этом процессе мы не видим и не слышим голоса наших иранских соотечественников – южных азербайджанцев, которые составляют чуть ли не половину населения Ирана.

Надо заметить, что это вовсе не новое явление. Мы не заинтересованы в усилении сепаратистских тенденций на территории нашего южного соседа, потому что мы сами столкнулись с подобным феноменом. Но назвать поведение наших южных братьев, в том числе, государственную политику Ирана в отношении Азербайджана удовлетворительной, язык не поворачивается.

Думается, что подобное положение вовсе не делает чести нашим южным соотечественником, они могли бы повлиять на политику своей страны и своего государства. Но подобные тенденции мы не замечаем.

В иной раз все мы, в том числе, наши южане, любим говорить, каким же могучим является наш народ, какая великая у нас история и культура. Мы вовсе не намерены оспаривать подобные заявления, но нельзя жить только историей, надо создавать и новую историю. Посмотрите на армян, сегодня армяне всего мира думают только об одном: как же помочь своему псевдоисторическому «отечеству».

Мы уже отметили, что все жители северного Азербайджана, даже те, которые проживают заграницей, граждане братской Турции в буквальном смысле живут и дышат Азербайджаном и его народом. Уж очень хочется видеть в этом ряду и наших южных азербайджанцев, которых по разным оценкам, насчитывается более 30 миллионов. Неужели такой могучий и огромный народ может не справиться с кучкой армянских бандитов?!.