В Баку 14 марта состоялась церемония подписания протокола об интеграции систем страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств «Зеленая карта» между Бюро обязательного страхования Азербайджана и Бюро автострахования Турции.

Как сообщает в понедельник Trend, протокол направлен на упрощение и ускорение процедуры пересечения пограничных пунктов между Азербайджаном и Турцией, а также будет способствовать предотвращению использования фальшивых документов.

Кроме того, после интеграции будет упрощена процедура продажи и приобретения страховых полисов «Зеленая карта».

Отметим, что меморандум подписали исполнительный директор Бюро обязательного страхования Азербайджана Рашад Ахмедов и директор Бюро автострахования Турции Мехмет Акиф Эроглу.