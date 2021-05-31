Азербайджан и Турция подписали еще один меморандум, сообщает пресс-служба генпрокуратуры.

Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев и генеральный прокурор Верховного суда Турции Бекир Шахин подписали меморандум о взаимопонимании в областях укрепления международного правового сотрудничества между двумя странами, еще большей интенсификации существующих связей в этой сфере, углубления юридических связей.

На церемонии подписания было отмечено, что меморандум охватит такие вопросы, как сотрудничество в сфере права, организация тренингов для прокуроров и др.